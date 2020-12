Neureuther und seine ganz besondere Vorbereitung auf Gröden

Am Fuße des majestätischen Langkofel liegt die berühmten Saslong-Piste in Südtirol. Seit 1969 zählt die Abfahrt auf der Grödener "Saslong", benannt nach dem ladinischen Namen des 3.181 Meter hohen Langkofel, fest zum Weltcupkalender der Ski-alpin-Fahrer. Obwohl die Piste - für die damalige Zeit revolutionär - vor allem die Techniker und nicht die reinen "Raser" unter den Speedfahrern forderte, ist sie längst ein Mythos.

Kamelbuckel, Ciaslat-Wiese, Tunnelsprung - nicht nur Ski-Enthusiasten kennen die Namen der Schlüsselstellen. 3.446 Meter und 839 Höhenmeter sind zu bewältigen. Die Kamelbuckel sind vielleicht sogar das spektakulärste Stück im gesamten Weltcupkalender.

Aber wie erklärt man den Ski-Fans am anschaulichsten, wie sich so ein Sprung über die Kamelbuckel anfühlt. Ski-Experte Felix Neureuther erklärt das sehr anschaulich - auf der Skisprungschanze in Garmisch-Partenkirchen!