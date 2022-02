Neureuther über Gudiberg: "Da geht's immer gscheit bergab"

Felix Neureuther gab auf den letzten Metern nochmal alles. Die letzten Kurven schaffte er nur noch mit größter Mühe. Er taumelte quasi über die Ziellinie, wo ihn ein begeistertes Heimpublikum mit Ratschen und Kuhglocken empfing. Auf der Anzeigetafel leuchtete die Eins auf. Neureuther hatte das Slalom-Rennen in Garmisch Partenkirchen gewonnen. Das war 2010.

Neureuther: "Das Schönste, was du gewinnen kannst"

Es war erst Neureuthers zweiter Weltcup-Sieg. Wenige Woche zuvor hatte er überraschend in Kitzbühel gewonnen. "Die Erinnerungen sind noch voll präsent. Heimweltcup - das ist das Schönste, was du gewinnen kannst", sagt Neureuther zwölf Jahre später gegenüber dem BR. "Es war definitiv einer der schönsten Siege. Freunde waren da, Familie war da. Du kennst jeden Rutscher, jeden Helfer. Alle Drücken dir die Daumen. Es war sehr emotional."

2010 war nicht nur Neureuthers erster und zugleich letzter Sieg beim Slalom am Gudiberg. Es war auch das letzte Weltcup Rennen, das dort ausgetragen wurde. Bis jetzt. Am kommenden Wochenende versammelt sich die männliche Ski-Elite zum ersten Weltcup nach den Olympischen Winterspielen von Peking in Garmisch-Partenkirchen.

"Mega-Ausblick" und volle Konzentration

Es gibt also wenige, die besser wüssten, worauf es am Samstag am Gudiberg ankommt, als Neureuther: "Das Besondere am Gudiberg ist, dass alles drin ist, was das Slalom-Herz begehrt. Er ist steil, es sind Übergänge drinnen. Du musst wirklich ein sehr, sehr kompletter Skifahrer sein, um da bestehen zu können. Und du siehst vom Start direkt ins Ziel, du siehst die Skisprungschanze, du hast einen Mega-Ausblick."

Doch allzu lange sollten die Rennfahrer den Ausblick nicht genießen. "Er ist schon schwer. Es geht immer gscheit bergab. Es gibt keine Ruhepause. Du musst vom ersten Tor an voll da sein. Und bis zum Schluss fokussiert sein", erklärt der 37-Jährige.