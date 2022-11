Neureuther: "Skisport hat mit Formel 1 nichts zu tun"

Früher Saisonstart "von Anfang an eine Fehlplanung"

Eine weitere Idee des neuen Präsidenten, die Weltcup-Saison dieses Jahr schon im Oktober zu starten, ist krachend gescheitert. Eine Rennabsage jagt die nächste in diesen Tagen im Alpinen Skisport, denn es fehlt - wenig überraschend - der Schnee zu dieser frühen Zeit im Jahr. Erst am Sonntag musste der Weltverband FIS bekannt geben, dass das Parallelrennen in Lech/Zürs wegen zu wenig Schnee nicht gefahren werden kann.

Auch die Premierenabfahrt am Matterhorn, die am vergangenen Wochenende hätte stattfinden sollen, musste abgesagt werden. Insgesamt fallen somit sieben der ersten acht Weltcuprennen aus. Der frühe Saisonstart war für Neureuther "von Anfang an eine Fehlplanung".