Neureuther sieht sich auf dem richtigen Weg

Angesichts "der ganzen Vorgeschichte" mit Kreuzbandriss, Daumenbruch, Schleudertrauma und so weiter "bin ich wirklich auf einem guten Weg", sagte Neureuther nach seinem achten Platz beim ersten Weltcup-Slalom des neuen Jahres.

"Ich muss jetzt Schritt für Schritt gehen - und dann bei der WM einen raushauen." Felix Neureuther

Neureuther: "Selbtsverständlichkeit ist noch nicht da"

Der Slalom bei der WM im schwedischen Are (3. bis 17. Februar) findet erst am letzten Tag statt, doch bis dahin hat Neureuther Nachholbedarf. "Ich muss stabiler werden, ich brauche die Zeit, der Rückstand ist schon noch zu groß", sagte er. In der Tat lagen zwischen ihm und Marcel Hirscher, der zu seinem 64. Weltcupsieg, den 30. in einem Slalom fuhr, üppige 1,83 Sekunden.

Das lag vor allem daran, dass Neureuther der erste Lauf missriet. Danach war er zunächst 23. gewesen - und voller Selbstzweifel. "Mir fehlt einfach die Sicherheit, die Selbstverständlichkeit ist noch nicht so da, deswegen mache ich Fehler, die ich sonst nicht mache", stellte Neureuther fest, der Lauf im Finale aber machte ihm Mut: "Das war sehr positiv. Ich bin streckenweise sehr schnell", er könne dies aber noch nicht konstant in zwei Läufen umsetzen. "Ich bin im Soll, muss aber schon schauen, dass ich aufs Podium komme", sagte er und betonte: "Ich bin mir absolut sicher, dass mir das noch mal gelingt."