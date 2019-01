Neureuther sieht Fortschritte, ist aber noch nicht in Topform

Skirennläufer Felix Neureuther kämpft gut eine gute Woche vor Beginn der Ski-WM weiter um den Anschluss an die Weltspitze. Der 34-Jährige lag beim traditionsreichen Weltcup-Slalom auf dem Ganslernhang in Kitzbühel vor dem Finale allerdings 1,56 Sekunden hinter der Spitze zurück. "Obwohl ich weit hinten bin, bin ich sehr zufrieden, weil es skifahrerisch besser war. Das war ein Riesenfortschritt", sagte Neureuther nach dem ersten Lauf. Nur "ein Riesenfehler" vor der dritten Zwischenzeit, habe eine deutliche bessere Platzierung verhindert: "Deshalb habe ich mich geärgert." Im Finale kam Neureuther besser in den Hang und machte immerhin noch vier Ränge gut. "Ich bin auf dem richtigen Weg, das war ein großer Schritt in die richtige Richtung. Bis zur WM habe ich noch ein bisschen Zeit, die muss ich nutzen".