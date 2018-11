18.11.2018, 11:44 Uhr

Neureuther operiert, Cheftrainer hofft auf USA-Reise

Felix Neureuther hat sich am Sonntagmorgen an seinem verletzten Daumen operieren lassen. Bundestrainer Mathias Berthold hofft trotzdem auf die Teilnahme an den Rennen in den USA. Neureuther selbst befürchtet eine längere Pause.