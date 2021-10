Neureuther: Mehr Nachhaltigkeit, sonst stirbt Olympia

Felix Neureuther ist gespalten. Der ehemalige Weltklasseskirennläufer liebt natürlich noch immer den Wintersport. Gleichzeitig verfolgt er die Entwicklung in Zeiten des Klimawandels auch in seiner Rolle als ARD-/BR-Experte kritisch.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte sich Neureuther mit deutlichen Worten an den Weltskiverband FIS gewandt: Sommertrainings auf Gletschern oder der vorgezogene Weltcupauftakt im Oktober auf dem Söldener Rettenbachferner seien nicht mehr zeitgemäß.

Olympische Spiele: "Entwicklung in die falsche Richtung"

Ein Umdenken forderte Neureuther in einem Interview mit dem Sport-Informationsdienst (SID) auch in Sachen Olympische Spiele. "Ich liebe Olympische Spiele und letztlich haben sie mein Leben ja wesentlich mitbestimmt und tun es auch heute noch", sagt er zwar. Aber "vielleicht bin ich deshalb auch so kritisch, denn die Entwicklung, die sie in den vergangenen 25 Jahren genommen hat, geht in die falsche Richtung."

Was Neureuther damit meint: Die Vergabe der Spiele durch das International Olympische Komitee (IOC) sei "nicht mehr zeitgemäß". Einhaltung von Menschenrechten, Mitsprache, Finanzierbarkeit, Nachhaltigkeit - Neureuther vermisst elementare Grundüberlegungen bei der Vergabe der Spiele.

"Peking ist sicher wieder die Fortsetzung in dieser Reihe. Das macht mich traurig", sagt Neureuther. Die bevorstehenden Winterspiele im Februar 2022 werden vor allem wegen der Menschenrechtssituation skeptisch begleitet. Ein Boykott, unterstützt durch die Politik, wäre aus seiner Sicht eine Option.

Neureuther: Druck auf Olympia-Macher, aber kein Boykott

Allerdings kommt dann auch das Sportlerherz bei Neureuther durch. "Im Grunde bin ich natürlich gegen einen Boykott", erklärt er: "Ich möchte doch keinem Sportler die Möglichkeit einer Teilnehme nehmen. Ich rede mich leicht, denn ich war ja dreimal dabei. Einem Thomas Dreßen oder unserem jungen Simon Jocher möchte ich doch niemals die Chance auf eine Medaille nehmen. Aber der Druck von allen Seiten muss einfach erhöht werden."

"Die Teilnahme an Olympischen Spielen ist für jeden Sportler das Größte. Man bekommt lebenslange unvergessliche Erinnerungen und Emotionen, die alle Mühen und Niederlagen aushalten lassen ... Dass Olympia so eine Strahlkraft besitzt, zeigt die Stärke dieser Bewegung. Aber die gilt es eben zu bewahren." Felix Neureuther

Ohne Veränderung werden die Spiele "aussterben"

Grundsätzlich hält Neureuther einen Wandel aber für unausweichlich: "Gigantismus ist kein Wert mehr. Nochmal: Wir alle werden uns verändern und anpassen müssen. Auch Olympia, dann wird es auch noch in 50 Jahren der große Wunsch aller Athleten sein, überhaupt daran teilnehmen zu dürfen. Die Olympischen Spiele müssen ganz klar nachhaltiger werden, sonst werden sie aussterben."

"Die Einflussmöglichkeit einer starken Athletenkommission hielte ich für sehr wichtig. Dazu die Unterstützung starker Verbände und vor allen Dingen der Politik. Ohne Druck aus allen Richtungen erreichst du nichts. Aber das ist eine Herkules-Aufgabe." Felix Neureuther

Auch Athletinnen und Athleten sind nach Neureuthers Meinung gefordert. "Ich höre oft den Satz: Ich muss mich auf meinen Sport konzentrieren. Das ist ja auch richtig, denn letztlich geht es in erster Linie um die eigene Leistung", sagt er zwar.

"Trotzdem halte ich es für extrem wichtig oder auch für eine Pflicht, dass sich gerade erfolgreiche Sportler zu solchen Themen äußern. Das betrifft doch ihr ureigenstes Gebiet und das darf ich doch nicht anderen überlassen", so Neureuther weiter.