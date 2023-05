Neureuther: "Ich will die emotionale Seite der Menschen sehen"

Werden wir bald alle von Künstlicher Intelligenz (KI) ersetzt? In Folge fünf des Podcasts "Pizza & Pommes" mit ARD-/BR-Wintersportexperte Felix Neureuther und Reporter Philipp Nagel geht es über Chancen und Gefahren von KI. Experten aus aller Welt sind sich einig, dass Künstliche Intelligenz unser aller Leben in vielen verschiedenen - wenn nicht allen - Bereichen verändern wird.

KI - Neureuther macht sich Sorgen um die Zukunft seiner Kinder

Tristan Horx ist Zukunfts- und Trendforscher. Er hilft zu verstehen, was da auf uns zukommt und erklärt, warum Menschlichkeit in Zukunft noch wichtiger wird. Felix Neureuther hat großen Respekt vor der KI. "Wir haben drei Kinder. Was wird in Zukunft sein? Wir sind noch ohne Smartphones und Internet aufgewachsen. Jetzt werden die Kinder schon früh mit WhatsApps und Videos konfrontiert." Der frühere Ski-Profi wirft die Fragen auf: Sind die Kinder wirklich dazu bereit? Verlieren sie womöglich dadurch auch ihre Kreativität?

Horx kann Neureuther verstehen: "Teilweise werden Kinder online sehr früh schrecklichen Inhalten ausgesetzt, die einfach rumgeschickt werden. Es gibt hier keine Filter, gar nichts. Hier kann die Künstliche Intelligenz zum Beispiel helfen: Alle Texte von Chat GPT und all diese generierten Fake-Bilder kannst du rückwärts 'engineern' lassen. Und dann kannst du sehr klar sehen, war das jetzt von den Menschen oder von einer Maschine gemacht? So was zum Beispiel kann man nutzen, um Kinder vor diesen Inhalten, vor den immer mehr Schrott, der produziert wird, zu schützen."

KI als Kinderschutz?

Der Zukunftsforscher sieht in der KI auch eine "positive Kehrseite": Durch die vielen Informationen, die die Kinder bekämen, würde sie auch "einigermaßen intelligenter. Die haben ja viel früher Zugang zu viel mehr Informationen", so Horx.

Man könne die KI aber auch nutzen, um die Kinder zu schützen: "Filter auf Kinderhandys zum Beispiel, die einfach sofort erkennen 'Das Bild sollte die nicht sehen' oder 'die versucht sich gerade mit 14 nackt zu fotografieren, das geht gar nicht, das lässt die Kamera nicht zu'. Da geht eine ganze Menge - man kann die künstliche Intelligenz auch nutzen im Wettrüsten gegen sie."

Künstliche Intelligenz als Chance im Spitzensport?

Und auch im Leistungssport sieht Horx großes Potenzial, um von Künstlicher Intelligenz zu profitieren. "Im Spitzensport werden bereits Unmengen an Daten produziert. Der große Vorteil von Künstlicher Intelligenz wird sein, dass sie viel besser aufzeigen kann, was man als Sportler besser machen soll, um noch mehr Leistung herauszukriegen. Und viel spannender: Es wird Korrelation zeigen, die wir noch gar nicht sehen. Zusammenhänge, die wir uns noch gar nicht gedacht haben."