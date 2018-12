Neureuther erst nächste Woche in Saalbach wieder am Start

Auf den Riesenslalom am Sonntag in Alta Badia verzichtet Neureuther noch, um sich bei Trainingsschichten in Pfelders in Südtirol weiter an die Manschette an seiner rechten Hand zu gewöhnen. "Es ist einfach anders mit dieser Manschette", sagte Herren-Cheftrainer Mathias Berthold. Denn "so, wie das jetzt in Val d'Isere war, macht das keinen Sinn." Neureuther solle starten, "um ganz vorne mitzufahren, und nicht, um irgendwo zwischen 15 und 20 zu sein. Das sind nicht seine Ansprüche und natürlich auch nicht unsere." Im Riesenslalom von Val d'Isere hatte Neureuther Rang 21 belegt.

In Saalbach-Hinterglemm wieder bereit

Bei den Weltcup-Rennen in Saalbach-Hinterglemm wird am Mittwoch (12.25 Uhr) ein Riesenslalom und am Donnerstag (12.55 Uhr) ein Slalom ausgetragen. Bei beiden Rennen, die live im BR Fernsehen übertragen werden, soll Neureuther dann wieder fahren. "Der Plan wäre, dass er in Saalbach dann bereit ist", erklärt Berthold am Rande der Speedrennen in Gröden.