Neureuther erneuert Kritik an IOC: "Muss einen Knall geben"

Felix Neureuther, mit 13 Weltcup-Siegen erfolgreichster deutsche Skifahrer, liegt Olympia am Herzen. Der Garmisch-Partenkirchener macht sich im Sportschau-Olympia-Podcast mit den BR-Hosts Philipp Nagel und Julia Scharf große Sorgen um die olympische Idee.

"In den letzten 20 Jahren viel schief gegangen"

Das größte Problem für das ehemalige Slalom-Ass ist die Glaubwürdigkeit des Internationalen Olympischen Komitees (IOC): "In den letzten 20 Jahren ist so viel schiefgegangen, dass es in meinen Augen ein Ding der Unmöglichkeit ist, diese Glaubwürdigkeit wieder zurückzuerlangen."

"Es muss den großen Knall geben"

Doch bis dahin müsse viel passieren. Seiner Meinung nach ändert sich im IOC erst etwas, "wenn es den großen Knall gibt."

"Es muss den großen Knall geben. Erst dann ändern sich die Grundstrukturen." Felix Neureuther

Neureuther erklärt: "Der große Knall ist nicht der politische Boykott. Sondern, wenn kein Bewerber mehr da ist, der die Spiele haben will." Auch wenn er diesen Schritt befürworte, würden sich dadurch nicht die festgefahren Strukturen im IOC verändern. Er vergleicht dabei das IOC mit der Fifa.

Seine Wunschvorstellung für die Zukunft ist ganz klar: "Der Sportler muss wieder Lust haben zu Olympia zu kommen. Das muss wieder das Größte für einen jeden Sportler sein. Und nicht, dass sich der Athlet Gedanken darübermachen muss, was in einem Land passiert."

"Es muss wieder um den Sport gehen - das ist, das das, was den olympischen Gedanken großgemacht hat. Der Sport, die Sportler und Sportlerinnen sind das Entscheidende, nicht die Nebengeräusche." Felix Neureuther.

"Kommerz steht im Zentrum"

Denn nicht erst seit der Vergabe der Olympischen Winterspiele an Peking gäbe es Diskussionen um den Austragungsort - die habe es auch schon gegeben als Sotschi und Pyeongchang die Spiele ausrichteten, betonte der 37-Jährige. "Es muss einen Grund geben, dass nur noch in solchen Staaten die Spiele stattfinden", sagte Neureuther. Und nannte seine Antwort postwendend: "Der Grund ist der, dass die ganze Bewegung viel zu groß geworden ist und der Kommerz im Zentrum steht."

Es gäbe so viele Vorgaben des IOC, die der Steuerzahler laut Neureuther einfach nicht mehr bereit sei zu zahlen. In der jüngsten Vergangenheit scheiterten viele Bewerbungen am Widerstand der Bevölkerung - wie die der Stadt München oder Oslo. Als Grund wurden immer die Sorgen vor zu hohen Kosten angeführt.

Geringer Stellenwert der Sportler beim IOC

Der 37-Jährige prangert aber auch an, welchen Stellenwert die Sportler beim IOC hätten - und nennt ein scheinbar banales Beispiel: So sei es vorgeschrieben, dass ein Zimmer für zwei Athleten 13,9 qm groß sein muss. Neureuther teilte sich sein Zimmer mit Stefan Luitz - viele Sachen wie Skischuhe hätte da einfach keinen Platz gehabt. "Und wo wohnen die Funktionäre? Die hausen in großen Hotelzimmern. Nur dieses kleine Beispiel zeigt: Was sind die Sportler dem IOC wert?"