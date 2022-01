Neunter Euroleague-Sieg für Bayern-Basketballer

Der neunte Sieg bei elf Niederlagen in der europäischen Königsklasse - für die Bayern ist das erneute Erreichen der Play-offs - der acht besten Teams - nicht mehr utopisch. Bei Baskonia Vitoria steigerten sich die Münchner nach schwacher Anfangsphase im zweiten Viertel (26:16), in dem sie den Grundstein für den Auswärtserfolg legten, durch den sie nun auf dem elften Tabellenplatz rangieren - mit nur einem Sieg weniger als der Achte (derzeit Anadolu Istanbul).

Nach der Pause sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich vor allem der Ex-Münchner Wade Baldwin (23 Punkte) auf Seiten der Spanier in den Vordergrund spielte. Die Bayern hatten nun aber auf alle taktischen Finessen der Gastgeber die adäquate Antwort, außerdem trafen sie die wichtigen Würfe in der Schlussphase.