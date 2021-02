Neun Tore im Eishockey-Duell Augsburg gegen Straubing

Die Straubing Tigers gewannen am 21. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) deutlich 6:3 bei den Augsburger Panthern. Augsburg führte zunächst 2:0 und ging noch mit einem 2:1 in die erste Drittelpause. In der Mitte der Partie drehte Straubing dann die Partie. Im Schlussdrittel erhöhten die Straubinger dann, mehr als ein Asnchlusstreffer sprang für Augsburg nicht mehr heraus.

Straubing wahrt Play-off-Chance

Durch den Sieg wahren die Straubing Tigers ihre Play-off-Chancen. Die Niederbayern auf Platz fünf in der Süd-Staffel mit sieben Mannschaften haben nur noch drei Punkte Rückstand auf die viertplatzierten Augsburger.

Souveräner Tabellenführer sind weiterhin die Mannheimer Adler mit zehn Punkten Vorsprung vor Ingolstadt. Einen weiteren Zähler dahinter ist der EHC München Dritter. Augsburg hat weitere zehn Puntke Rückstand.