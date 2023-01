Neujahrsspringen: Granerud setzt sich ab - Geiger fällt zurück

Eisenbichler: "Bin einfach nicht so stabil"

Einen weiteren Rückschlag musste Markus Eisenbichler hinnehmen. Der Siegsdorfer verlor sein K.o.-Duell gegen Pius Paschke und qualifizierte sich wie schon in Oberstdorf nicht fürs Finale der besten 30. "Ich bin nicht so sauber ins erste Drittel gekommen und im Endeffekt durchgesackt", sagte der 31-Jährige am ARD-Mikrofon. "Ich lass mich jetzt aber nicht runterziehen, ich habe gute Sprünge gezeigt in Garmisch und mache in Innsbruck weiter. Ich bin einfach noch nicht so stabil, dass ich bei schwierigen Verhältnissen Topsprünge mache. Das mss ich mir wieder erarbeiten."

Das nächste Springen findet am Mittwoch (13.30 Uhr) am Bergisel in Innsbruck. Das Finale steigt am 6. Januar in Bischofshofen.