Der Ski-Weltverband FIS hat zwei Tage nach der Doping-Razzia während der Nordischen WM in Seefeld die fünf zeitweise verhafteten Langläufer vorläufig gesperrt und damit erstmals die Namen der Athleten offiziell bestätigt. Den Österreicher Dominik Baldauf und Max Hauke, den Esten Andreas Verpaalu und Karel Tammjärv sowie dem Kasachen Alexei Poltoranin drohen neben juristischen Folgen mehrjährige Sperren. "Die FIS wird Doping in keiner Form tolerieren. Sämtliche Sportler und andere Personen, welche die Vorschriften und Regeln missachten, die saubere Athleten und die Integrität unseres Sports verletzten, werden bestraft", sagte FIS-Präsident Gian Franco Kasper.

Nystad legt Amt als ÖSV-Langlaufchef nieder

Auch Trond Nystad zieht aus dem Doping-Skandal Konsequenzen: Der österreichische Langlauf-Koordinator wird sein Amt wegen der neuerlichen Doping-Vorfälle nach den Titelkämpfen niederlegen. "Man fühlt sich voll betrogen und verarscht", sagte Nystad. Der Mann der ehemaligen deutschen Langläuferin Claudia Nystad gilt als Anti-Doping-Kämpfer und hat entsprechende Klauseln in seinem Vertrag. Auch Markus Gandler, Sportlicher Leiter für Langlauf und Biathlon, wird im kommenden Winter nicht mehr für den Verband tätig sein, wie ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel bereits ankündigte.

"Für mich ist das eine abgeschlossene Zeit in meinem Leben. Etwas Schlimmeres kann man im Sport nicht erleben." Trond Nystad

Ärger um Verhaftungsvideo

Im Internet sorgte ein Video für Aufsehen, das angeblich einen der Langläufer bei der Doping-Razzia während der Bluttransfusion zeigen soll. Der Urheber des Videos muss strafrechtliche Konsequenzen fürchten, bestätigte ein Sprecher des österreichischen Bundeskriminalamts.

Estnischer Langläufer Tammjärv packt aus

Der in den Dopingskandal bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld verwickelte estnische Langläufer Karel Tammjärv hat nach seiner Freilassung über seine Zusammenarbeit mit dem in Erfurt festgenommenen deutschen Sportarzt Mark S. ausgepackt. In einer Pressekonferenz vor estnischen Medienvertretern in Innsbruck sagte Tammjärv, dass ihm 2016 erstmals eine Injektion von dem Mediziner angeboten worden und er mehrmals zum Doping nach Berlin sowie Frankfurt gereist sei.

"Ich habe entschieden, dass ich mit Blutdoping nachhelfen will." Karel Tammjärv

Den Kontakt zu S. habe der frühere estnische Chefcoach Mati Alaver hergestellt. Das erste Mal, dass sein Blut entnommen und ihm wieder zugeführt wurde, sei im Vorfeld der WM 2017 in Lahti geschehen. "Das hat aber nicht funktioniert, weil ich krank war", sagte der 29-Jährige. Der verhaftete Arzt S. sei mit einem Kollegen mehrmals zu Wettkämpfen gereist und habe Tammjärv dort behandelt. Das Doping habe er mit den Geldern privater Sponsoren finanziert. Tammjärv und sein ebenfalls in Seefeld verhafteter Teamkollege Andreas Veerpalu hätten abseits der restlichen estnischen Nationalathleten leben müssen, um ihre Dopingpraktiken zu verheimlichen.

"Es gab kleinere und größere Lügen, warum ich irgendwo anders sein musste." Karel Tammjärv