Neuer Zündstoff für Diskussionen um Hummels, Müller und Boateng

Zeit für die Aufarbeitung

Die Diskussionen kann Löw in nächster Zeit nicht mit guten Ergebnissen entkräften. Denn seine DFB-Spieler sieht er erst wieder im März, wenn die nächsten drei Länderspiele in der Qualifikation zur WM 2022 anstehen. "Wir haben keine Möglichkeit, mit den Spielern etwas zu machen. Wir müssen das Spiel in den nächsten Tagen im Trainerstab aufarbeiten." Daraus müsse man die richtigen Schlüsse ziehen. Eine Erkenntnis steht allerdings schon fest: "Wir dachten, dass wir schon weiter sind. Wir müssen jetzt schauen, was wir tun können und was der richtige Weg ist." Unmittelbar vor der ab 11. Juni 2021 geplanten Europameisterschaft stehen zwei weitere Testspiele an.