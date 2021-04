Neuer wünscht sich mehr Ruhe, Flick Konzentration auf den Sport

FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer hat sich für eine weitere Zusammenarbeit mit Hansi Flick ausgesprochen und würde auf die Debatte rund um den Trainer beim FC Bayern gerne verzichten. "Ich denke, dass Hansi Flick der richtige Trainer für uns ist. Man hat ja gesehen, wie erfolgreich wir die vergangenen Zeiten verbracht haben. Wir freuen uns, wenn es so weitergeht", sagte der 35-jährige Fußball-Nationaltorwart nach dem 1:1 in der Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin im Sky-Interview.

Neuer: Ein bisschen mehr Ruhe wäre gut für uns

Das Thema sei in der Mannschaft "nicht so groß, wie man sich das vorstellen kann", sagte Neuer. "Für uns ist jetzt wichtig, dass wir uns auf die Mannschaft konzentrieren, auf unseren Fußball." Darauf liegt der Fokus: "Alles andere, was von außen auf uns einprasselt, dass müssen wir weglassen, weil wir einfach positive Stimmung brauchen", erklärte er im Sportschau-Interview. "Wir brauchen positive Energie und die wollen wir auf dem Platz auch umsetzen." Neuer glaubt, "ein bisschen mehr Ruhe drumherum wäre gut für uns."