Neuer Weltrekord: Bahn-Vierer der Frauen fährt um Olympia-Gold

Mit einer Zeit von 4:06,159 Minuten schlugen die Allgäuerin Lisa Brennauer, Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger Italien im Izu Velodrome. Damit hat der deutsche Bahnrad-Vierer der Damen mindestens die Silbermedaille sicher.

Gegner im Finale am Dienstag (10:26 Uhr) ist Großbritannien, das den deutschen Weltrekord vom Vortag in 4:06,748 Minuten im dritten Vorlauf am Dienstag zunächst unterboten hatte. Im vierten Durchgang konterte das deutsche Quartett, das bereits am Montag in 4:07,307 Minuten die fünf Jahre alte Weltbestmarke der Britinnen (4:10,236) um fast drei Sekunden pulverisiert hatte, erneut.