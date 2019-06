Neuer verspricht sechs Punkte für Löws Gesundheit

"Wir wollen unserem Trainer zeigen, dass er sich total auf uns verlassen kann, auch wenn er nicht dabei ist. Dass er weiß: Auf diese Spieler ist Verlass, das sind gute Jungs und super Typen - und die holen sechs Punkte für mich", sagte Neuer. Für Löw, der die Klinik nach seiner Arterienquetschung inzwischen verlassen hat, sei es "schön, dass er das Spiel (im Fernsehen) schauen kann", ergänzte Neuer schmunzelnd.

Einspielen für den Titelgewinn

Die DFB-Auswahl bereitet sich auf die Begegnungen am Samstag in Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland (beide 20.45 Uhr) vor. "Unser Job ist es, uns zu finden, uns einzuspielen mit Blick auf die EM 2020, dass wir dort so konkurrenzfähig sind, um den Titel zu gewinnen", sagte der DFB-Kapitän über den Neuaufbau im verjüngten DFB-Team.

Wasser-Polo mit "Schlagmann" Neuer

Eine Teambuildingmaßnahme im Aquapark sollte zwischen den Trainingseinheiten für Entspannung sorgen. Dabei waren die Besatzungen beim Wasser-Polo bunt gemischt. Der Dortmunder Marco Reus saß mit dem früheren Schalker Leroy Sané in einem Boot, der Münchner Joshua Kimmich paddelte mit dem Kölner Jonas Hector auf dem Surfbrett - und alle hatten sichtlich Spaß. Kapitän Manuel Neuer gab im Kanu den "Schlagmann".