Neuer Trainer der Panther: Schotte Russell übernimmt in Augsburg

Die Augsburger Panther haben einen neuen Cheftrainer: Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Samstag mitteilte, übernimmt der 47-jährige Schotte von den Ravensburg Towerstars zur kommenden Saison.

Russel: Vizemeister und Headcoach

Russell ist seit 2019 als Trainer in der zweiten Deutschen Eishockeyliga aktiv. So führte Russell den EHC Freiburg zweimal in Folge auf Rang drei und in die Playoffs, ehe er nach zwei erfolgreichen Spielzeiten zu den Ravensburg Towerstars wechselte. Mit ihnen feierte er in der vergangenen Saison sogar die Vizemeisterschaft in der zweiten Eishockeyliga. Mit dem Wechsel nach Augsburg und in die erste Eishockeyliga folgt nun der nächste Karriereschritt, heißt es bei den Panthern. Russell ist neben seiner Tätigkeit als Clubtrainer außerdem auch Headcoach der Nationalmannschaft Großbritanniens.

Wunschbesetzung der Augsburger

Der Augsburger Clubchef Lothar Sigl sagte über Russell, er sei ein kommunikativer Trainer mit einer klaren und modernen Spielphilosophie. Er habe sich schnell als Wunschbesetzung für den Posten des Cheftrainers herauskristallisiert. Und Russell erklärte, er freue sich sehr über die Chance, in Augsburg zu arbeiten: Mit harter Arbeit und schnellem, körperbetontem und leidenschaftlichem Eishockey wollen wir für jeden Gegner unangenehm sein, kündigte Russell an.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das bisherige Augsburger Trainerteam um Serge Pelletier die Panther verlassen werde. Auch zahlreiche Spieler wechseln zum Saisonende vom Augsburger Club in andere Vereine.