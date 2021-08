Neuer Tennis-Boom dank Zverev?

Erst kaum Interesse - seit Tokio ist das anders

Aber: Alexander genannt Sascha Zverev und die Deutschen, das war lange Zeit keine Liebesbeziehung. Drei Monate vor der Goldmedaille von Tokio gewinnt er das Mastersturnier in Madrid, in der anschließenden Pressekonferenz geht es darum, ob irgendjemand eine Frage auf Deutsch stellen möchte. Zverev reagierte einigermaßen entsetzt, als er sagte: "Ich habe gerade ein Masters gewonnen und es gibt keine Frage auf Deutsch, oh mein Gott, man sieht wirklich, dass die Deutschen sich nicht für mich interessieren."

Aber Jetzt, nach dem Olympiasieg ist alles anders. Zverev ist einer, der polarisiert, aber solche Leute braucht der Sport, sagen viele. Zverev ist auch neben dem Platz kein einfacher Typ,

Teilnahme am Davis Cup fraglich

Davis Cup will er im November in Innsbruck nicht spielen. Er lehnt den neuen Turniermodus ab. Helmut Schmidbauer, der auch im Präsidium des Deutschen Tennisbunds sitzt, hat die Entscheidung verwundert: "Wir waren selber überrascht, weil wir das eine oder andere mit ihm anders besprochen haben. Aber das müssen wir letztendlich so akzeptieren. Wir werden aber auch nochmal mit ihm reden, ob vielleicht die Möglichkeit besteht, dass er auch in Innsbruck zum Schläger greift."