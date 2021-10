Tabellenzweiter Regensburg zu Hause weiter ungeschlagen

Der SSV tat alles, um im Zweitliga-Spitzentrio weiter mitzumischen. Nach der frühen und deutlichen Führung vollendeten die Oberpfälzer den 3:1-Erfolg in der Nachspielzeit. Regensburg sicherte sich dadurch Tabellenplatz zwei hinter dem Spitzenreiter St. Pauli (25 Punkte), punktgleich (22) mit Schalke 04.

Doppelschlag und zahlreiche weitere Chancen

Regensburg bestimmte die erste Halbzeit klar. Sarpreet Singh (17.) und Carlo Boukhalfa (22.) hatten den furios aufspielenden Jahn per Doppelschlag zur verdienten 2:0-Führung geschossen. Die Oberpfälzer erspielten sich weitere große Chancen, um den dritten Treffer zu erzielen. Dabei scheiterten sie aber zweimal am gut reagierenden Gästekeeper Martin Hansen. Nicht nur wegen der vergebene Chance musste der SSV in der zweiten Halbzeit lange gehörig zittern.

Anschlusstreffer durch Kerk, 3:1 erst in der Nachspielzeit

Hannover spielte auf einmal Powerplay. Kurz nachdem Sebastian Kerk die Kugel knapp neben den Kasten (48.) gesetzt hatte, rutschte ein Schuss des Offensivspielers (55.) an den vorbeispringenden Regensburgern ins lange Eck zum Anschlusstreffer. Auch nach einer Ecke des Hannover Spielers musste der SSV kräftig durchatmen. Die flog an den linken Pfosten, danach an den Kopf von Boukhalfa und letztendlich (70.) ins Toraus. Erst in der Nachspielzeit machte Joël Zwarts mit dem Treffer zum 3:1 den Deckel drauf.