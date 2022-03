Die meisten Siege in der Bundesliga: Neuer löst Kahn ab

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer hat einen Siegrekord in der Fußball-Bundesliga aufgestellt. Dem 35 Jahre alten Torwart gelang mit dem Rekordmeister am Samstag beim 4:0 (3:0) gegen Union Berlin sein 311. Erfolg in seinem 460. Bundesligaspiel.