Neuer nimmt Profis in die Pflicht: "Wir tragen Verantwortung"

Kritik soll "Warnschild" sein

Die Kritik, die den Fußball auf dem Weg zu einem Wiederbeginn begleitet, solle den Profis alltäglich ein "Warnschild" sein, "um uns immer wieder zu verdeutlichen, um was es geht. Wir waren die Lieblinge einer ganzen Nation, als wir am 13. Juli 2014 im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro Weltmeister wurden. Nun haben wir ein anderes Trikot an: jenes der gesellschaftlichen Vorbilder."

Bundeskanzlerin Angela Merkel will heute mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder weitere Schritte der Lockerung absegnen. Dann soll auch über eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs der wegen der Coronakrise seit März ausgesetzten Bundesliga entschieden werden.