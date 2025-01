Neuer Nationaltorwart-Trainer: Endras soll Eishockey-Ära prägen

Als Torwart war Dennis Endras 2010 für den größten Erfolg der Augsburger Panther mitverantwortlich, 2018 holte er sensationell Olympia-Silber mit Deutschland, und nun soll er eine neue Ära der deutschen Eishockey-Torhüter prägen. Endras wird der neue Torwarttrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.

Endras holt Trainerjob "aus der Vergessenheit"

"Vor zehn Jahren, als ich in der Nationalmannschaft war, gab es so etwas noch", erinnert sich Endras im exklusiven BR24Sport-Interview: "Das ist ein wenig in Vergessenheit geraten und verschwunden." Die vakante Stelle, die sich nicht nur um den kurzfristigen sportlichen Erfolg kümmern soll, wird ab sofort vom 39-Jährigen ausgefüllt.

Teure Torwart-Ausrüstung "nahbarer machen"

Sein persönliches Ziel als Bundes-Torwarttrainer ist es, "bei den ganz Kleinen möglichst wenige auf dieser Position zu verlieren". Denn die Rolle zwischen den Pfosten sei eigentlich "sehr beliebt" bei den Kindern: "Aus zwei Gründen: Wenn man einen Torhüter sieht, dann schaut der erstmal aus wie ein Superheld, mit Maske und großer Ausrüstung. Jeder möchte das sein." Das Problem: Die Ausrüstung ist sehr teuer, weshalb sich viele Heranwachsende für das Feld entscheiden. "Da müssen wir ansetzen und die Ausrüstung für die ganz Kleinen nahbarer machen."

Mit der A-Nationalmannschaft will Endras sehr gerne an seine eigenen Erfolge anknüpfen. 2018 in Pyeongchang zog er mit der DEB-Auswahl überraschend ins Olympia-Finale ein und unterlag dort nur knapp dem russischen Team. "Ich verdanke dem Sport sehr viel. Mein Anliegen ist, die Position wieder schmackhaft zu machen und dem deutschen Eishockey dabei zu helfen, internationale Erfolge zu feiern, die ich selber erleben durfte."

Abstiegsangst in Augsburg

In seiner aktuellen Beschäftigung, als Torwarttrainer der Augsburger Panther, die er auch weiterhin ausfüllen wird, sind Erfolge derzeit Mangelware. Die Schwaben schlittern einmal mehr dem Abstieg entgegen, der in den letzten zwei Jahren nur vermieden wurde, weil die DEL2-Meister keine Lizenz für die jeweils nächste DEL-Saison beantragt hatten. Als Tabellen-Schlusslicht "müssen wir schauen, dass wir da irgendwie wieder rauskommen", erklärt Endras nun bei BR24Sport: "Der Vorsprung des 13. ist jetzt schon ein bisschen gewachsen, aber wir haben jetzt aus den nächsten fünf Spielen fünf zu Hause. Da gilt es, ganz dringend Punkte einzufahren."

Die wiederkehrenden Probleme würden laut Endras nicht unbedingt mit dem kleinen Etat zusammenhängen, sondern vor allem mit den jährlichen Kaderumbrüchen. Ein Gegenbeispiel seien die Straubing Tigers, "die seit Jahren ihren Stamm an Spielern halten, der den neuen Spielern die Philosophie des Vereins vermittelt. Das ist ganz entscheidend für den Erfolg der Straubinger".

Dass er selbst einmal Cheftrainer eines Klubs wird, kann sich Endras nicht vorstellen: "Als Torwart hört man vielleicht nicht immer so genau hin, was der Cheftrainer so taktisch vorgibt. Dementsprechend bin ich bei den Torhütern ganz gut aufgehoben."