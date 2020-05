Neuer Mittelfeldspieler bei Greuther Fürth

Mit einer Presseerklärung verkündete die Spielvereinigung Greuther Fürth den Vertragsabschluss. Anton Stach spielt zukünftig für das Kleeblatt.

Kleeblatt denkt in die Zukunft

Der 21-jährige Mittelfeldspieler der U23 vom VfL Wolfsburg hat einen Vertrag bei Greuther Fürth bis 2023 unterschrieben. "Er ist ein flexibler Spielertyp, der insbesondere in der Zentrale verschiedene Positionen bekleiden kann und gut zu unserem spielerischen Ansatz passt," freute sich Trainer Stefan Leitl vom Kleeblatt.

Es sei zwar derzeit nicht einfach zu planen, erklärte Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Aber wir "werden in Zukunft noch verstärkter unseren ureigenen Weg mit jungen entwicklungsfähigen Talenten weitergehen. Mit Anton haben wir einen Spielertyp dazugewonnen, den wir so in unserem Kader noch nicht hatten. Trotz seiner Körpergröße ist er mit guten fußballerischen Voraussetzungen ausgestattet und auch charakterlich einwandfrei," verkündet er. Anton Stach war als Mittelfeldspieler fester Bestandteil des Wölfe-Nachwuchsteams in dieser Saison und kommt auf 20 Einsätze.