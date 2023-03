Neuer Job in London oder Madrid? Nagelsmann in Europa gefragt

Der FC Bayern wollte ihn nicht mehr. Nur knapp anderthalb Jahre nach der Verpflichtung des absoluten Wunschtrainers Julian Nagelsmann warfen ihn die Chefs des Rekordmeisters am vergangenen Freitag wieder raus. Aus den fünf Jahren Vertrag, der neuen, erfolgreichen Ära wurde nichts.

Während sich ganz Fußball Europa am Donnerstag und Freitag wegen der Vorgänge in München noch verwundert die Augen rieb, beginnt nun schon das unruhige Füßescharren. Ein blutjunger Trainer mit jeder Menge Erstliga- und internationaler Erfahrung, der nun auch beim FC Bayern bewiesen hat, dass er Titel gewinnen kann und als taktisch äußerst beschlagen gilt - das Profil Nagelsmann liest sich nicht schlecht.

Tottenham trennt sich von Conte - Interesse an Nagelsmann

Kein Wunder, dass nach Medienberichten schon ein erster europäischer Topklub seine Fühler nach dem 35-Jährigen ausstreckt. Nach der Trennung von Antonio Conte beim englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspur am Sonntagabend zählt demnach Nagelsmann zu den Top-Kandidaten auf den vakanten Posten. Wie die "Daily Mail" berichtet, will Club-Chef Daniel Levy mit dem Landsberger über eine mögliche Verfügbarkeit sprechen.

Wutrede von Conte läutet Trennung ein

Der Londoner Club hatte am Sonntag die sofortige Trennung vom Italiener bekannt gegeben. Ein Schritt, der nach Contes Wutrede nach dem 3:3 beim Tabellenletzten FC Southampton eine Woche zuvor längst erwartet worden war. So hatte der frühere Meistertrainer des FC Chelsea seine Spieler als "selbstsüchtig" bezeichnet und warf ihnen vor, nicht unter Druck spielen zu können.

Als Tabellenvierter kämpfen die Spurs noch um die Tielnahme an der Champions League. Neben Nagelsmann werden aber weitere prominente Namen gehandelt, insbesondere Mauricio Pochettino genießt bei Tottenham einen hervorragenden Ruf. Der Argentinier hatte den Club zwischen 2014 und 2019 trainiert und dabei unter anderem ins Champions-League-Finale geführt.

Real Madrid - Zweiter Anlauf der Königlichen?

Doch Tottenham ist nicht der größte Verein, der an den Diensten Nagelsmanns interessiert sein soll. Bei Real Madrid wird derzeit ein Nachfolger von Carlo Ancelotti gesucht. Zwar besitzt der 63-Jährige bei den "Königlichen" einen Vertrag bis 2024, doch nach dem Double (Champions League und spanischer Meister) im vergangenen Jahr, herrscht in dieser Saison Krisenstimmung: In der Liga liegt man zwölf Punkte hinter dem Erzrivalen FC Barcelona. Nur ein erneuter Champions-League-Sieg könnte wohl Ancelotti den Job retten.

Die "unerwartete Chance" (Mundo Deportivo), Nagelsmann zu verpflichten, dürfte da für Klubchef Florentino Pérez ganz gelegen kommen. Schon im Jahr 2018 hatte Real bei Nagelsmann angefragt. Damals lehnte dieser im Alter von nur 30 Jahren allerdings ab und entschied sich für einen Wechsel zu RB Leipzig. Der Schritt, sagte er damals, komme für ihn zu früh. Nun ist Nagelsmann nicht nur älter, sondern auch um jede Menge Erfahrung reicher.

Nächster logischer Schritt: Europa

Nach nun sieben Jahren, in denen der 35-Jährige ununterbrochen in der Bundesliga gearbeitet und dort über die Stationen Hoffenheim, Leipzig und Bayern München immer weiter nach oben gearbeitet hat, ist der nächste logische Karriereschritt ein Wechsel ins Ausland. Zumal Borussia Dortmund, der einzige verbleibende Verein in der Gewichtsklasse Nagelsmanns, mit seinem Trainer Edin Terzic mehr als zufrieden sein dürfte. Aber im Fußball kann man ja nie wissen. Das weiß Nagelsmann spätestens seit der vergangenen Woche nur zu gut.