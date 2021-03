Neuer Ice-Tigers-Sportchef Ustorf: "Netzwerk die große Stärke"

Die Nürnberg Ice Tigers haben ihren neuen Sportdirektor Stefan Ustorf am Montag auch offiziell vorgestellt - doch zu den Spielern darf er noch nicht: "Das ist alles ein bisschen schwierig", sagte Ustorf, der auf der Position André Dietzsch ablöst, bei seiner ersten Pressekonferenz. "Aufgrund der Corona-Maßnahmen darf ich erst ab Donnerstag in die Kabine und mich intensiv mit jedem Einzelnen beschäftigen."

Der Mannschaft vorgestellt hat sich der 47-Jährige trotzdem mal auf Abstand am Wochenbeginn - tags zuvor gab der fränkische Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Verpflichtung von Ustorf bereits bekannt. "Stefan wird den gesamten sportlichen Bereich verantworten", sagte Ice-Tigers-Geschäftsführer Wolfgang Gastner. "Wir waren schnell auf einer Wellenlänge."

In dieser Saison sind die Play-offs wohl außer Reichweite

Der gebürtige Kaufbeurer Ustorf freue sich, nun wieder im Tagesgeschäft zu arbeiten. Gleichwohl bedeutet das in der fortgeschrittenen Saison beim Tabellenletzten der DEL-Südgruppe nach nur vier Siegen in 24 Partien auch, dass der Blick schon nach vorne gerichtet werden muss: "Stefan hat uns Wege aufgezeigt, wie man sportlich wieder zu Erfolg kommt - vor allen Dingen im Hinblick auf die neue Saison", sagt Gastner.

Realistische Chancen auf die Play-offs hat der Klub nicht mehr in diesem Jahr. Der Vierte Schwenningen hat mit 33 Zählern fast doppelt so viele wie die Franken (17) geholt. Diese Ausbeute soll sich im erfolgsverwöhnten Nürnberg aber durch Ustorfs Ideen wieder ändern: "Ich habe einen ganz klaren Plan, wie die Mannschaft in den nächsten Jahren aussehen soll."

Der Kaufbeurer Ustorf geht auf die Suche nach U23-Spielern

Ustorf soll den nach dem Weggang von Großsponsor Thomas Sabo in dieser Saison begonnen "Nürnberger Weg" weiterführen: junge Spieler gepaart mit erfahrenen Profis. Die Priorität liege auch deshalb nun erst einmal bei den U23-Spielern für Ustorf.

In den nächsten Tagen geht er nicht auf die Suche nach möglichen Top-Cracks, sondern nach Förderlizenzspielern, damit der Klub auch da in der neuen Saison gut aufgestellt ist.

Weltweites Netzwerk soll den darbenden Mittelfranken helfen

Die Nürnberger bauen zudem auf Ustorfs "weltweites Netzwerk". Er war ja nicht nur als Spieler in den USA tätig und Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, sondern wirkte danach auch schon als Sportdirektor bei einem der größten Klubs des Landes, DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin (2014 bis 2017).

Danach arbeitete er beim Hauptstadt-Klub bis 2019 als Development Coach sowie als Europa-Scout der Los Angeles Kings aus der stärksten Liga der Welt, NHL. "Ich glaube, dass ich in Nordamerika hervorragend vernetzt bin", sagte Ustorf abschließend.

"Sehr viele von meinen ehemaligen Mitspielern in Nordamerika sind inzwischen in ähnlichen Positionen wie ich hier. Ich glaube, dass meine Vernetzung eine große Stärke ist." Nach den Förderlizenzspielern sollen zumindest bis zur nächsten Saison im Herbst auch starke Ausländer zum Team der neuen Saison dazukommen.