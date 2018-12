Neuer hakt desaströses WM-Jahr ab: "Haben neuen Spirit"

"Wir haben einen neuen Spirit in der Mannschaft, aber auch neuen Speed und Spielwitz. Und das sind gute Zutaten für eine erfolgreiche Zukunft", äußert der Weltmeister von 2014 in einem Beitrag auf den Internetseite des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Er freue sich auf das neue Jahr. "Als Nationalmannschaft haben wir viel Kredit verloren. Die Zurückhaltung der Fans bei den Spielen gegen Russland und die Niederlande hat dies sehr deutlich gezeigt. Ich bin mir aber sicher, dass wir uns aus diesem Tal befreien."

"Die Begeisterung in der Mannschaft ist riesig, und wir werden alles dafür tun, dass die Begeisterung um die Mannschaft auch wieder riesig wird." Manuel Neuer

Grindel wünscht sich Umbruch

Die DFB-Auswahl startet erst am 20. März mit einem Testspiel in Wolfsburg gegen Serbien ins neue Jahr. Vier Tage später beginnt dann die Qualifikation für die EM 2020 mit einem Auswärtsspiel gegen den stäksten Gegner - die Niederlande. In Gruppe C trifft die Mannschaft dann auch auf Nordirland, Weißrussland und Estland. Bundestrainer Joachim Löw soll in der Qualifikationsphase seine Verjüngungskur weiter fortsetzen. Reinhard Grindel hatte seinen Wunschzettel für die kommenden Monate schon vor Weihnachten bei Löw hinterlegt. "Ich wünsche mir vor allen Dingen einen Umbruch, der zwar den einen oder anderen erfahrenen Spieler weiter berücksichtigt, den wir als Gerüst brauchen, aber konsequent auf die jüngeren Kräfte setzt, die die Zukunft in der Nationalmannschaft darstellen", sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Die Mannschaft soll wieder um Titel mitspielen

Grindel erwartet in den kommenden Begegnungen "eine attraktive, offensiv ausgerichtete Spielweise" mit dem Ziel, "an einer Mannschaft zu arbeiten, die bei der EM 2020 und bei der WM 2022 um den Titel mitspielen kann". Löw soll der Architekt sein. Sein wichtigster Vorsatz nach einem historisch schwachen Länderspieljahr lautet: "Die Mannschaft wieder besser zu machen als sie es 2018 war." Die Auftritte zum Jahresabschluss gegen Russland (3:0) und die Niederlande (2:2) dienen dabei als Mutmacher. Die jungen Wilden um Leroy Sane, Timo Werner, Serge Gnabry und Kai Havertz betrieben dabei reichlich Eigenwerbung. "Die Zusammensetzung führt zu einer neuen Dynamik in der Mannschaft, von der alle profitieren", sagt Neuer.

Löw arbeitet an einem guten Mix

"Der Umbruch ist im Gange", hatte der Bundestrainer zuletzt im ZDF-Sportstudio gesagt. Übers Knie brechen will der 58-Jährige aber nichts, die Weltmeister von 2014 hat er noch nicht ganz abgeschrieben: "Ich plane mit allen, die gut sind." Für die von Grindel geforderte Titelreife brauche es "einen guten Mix".