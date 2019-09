Neuer glänzt und reagiert auf ter Stegen

Neuer reagiert auf Aussagen ter Stegens

Vor den Augen Joachim Löws bewies Neuer damit, dass er auch beim FC Bayern hält wie eine Nummer eins. Selbstbewusst sagte der Münchner nach dem Spiel: "Ich zeige halt auch sehr gute Leistungen." Er reagierte damit auf Aussagen von Marc-André ter Stegen. Der Torhüter des FC Barcelona hatte sich zuletzt über zu wenig Einsatzzeit in der Nationalmannschaft beklagt. Nach den EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande und in Nordirland sprach er von einem "harten Schlag". In beiden Spielen kam er nicht zum Einsatz, Neuer hingegen spielte zweimal 90 Minuten.

"Ich weiß nicht, ob uns das hilft." Manuel Neuer

Neuer zeigte nach dem Spiel gegen Leipzig wenig Verständnis für die Aussagen ter Stegens. "Wir sind eine Mannschaft und sollten alles dafür tun, dass wir als Mannschaft auftreten. Auch wir Torhüter müssen zusammenhalten."