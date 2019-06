Neuer FC-Ingolstadt-Trainer Saibene: "Bin ein Fußballbesessener"

"Das ist eine richtig schwere Aufgabe und der sind wir uns bewusst. Als Fußballbesessener kennt man auch diese Liga und der Abstand zur 2. Bundesliga ist nicht groß - im Gegenteil", sagte der Luxemburger bei seiner Vorstellung nach der Vertragsunterzeichnung vor rund einer Woche. Die Vorfreude sei "trotzdem sehr sehr groß!".

Mutiger Fußball statt Abstiegs-Koller

Jetzt gehe es “darum, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen und dann eine gute Rolle zu spielen", sagte Saibene. Dabei setze er auf "eine gute Mischung mit jungen und erfahrenen Akteuren". Hohes Pressing und mutiger Fußball bezeichnet er als die Tugenden, die er sehen will. Vor allem geht es jetzt darum, den Abstieg endgültig aus den Köpfen zu bringen. "Was war, kann man nicht beeinflussen - aber sehr wohl das, was kommt. Deshalb gehen wir mit Lust in die Saison, wollen zum Start 100 Prozent da sein, versprach der Coach.