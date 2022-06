Neuer Eiskanal: Augsburger Kanuten setzen auf den Heimvorteil

Man habe zwar schon "gemerkt, dass hier viel gefilmt worden ist von den internationalen Kollegen", erklärte der zweifache Olympia-Bronze Gewinner Hannes Aigner. Trotzdem fahre man "jetzt nicht langsamer oder macht irgendetwas anders", weil die Konkurrenz zuschaut, sagt der Augsburger. Auch die Olympiasiegerin von Tokio 2021 Ricarda Funk beteuert: "Also wir trainieren eigentlich ganz normal weiter und schauen in erster Linie auf uns".

Augsburger Eiskanal bekommt internationalen Respekt

Die internationalen Kollegen haben durchaus Respekt vor dem neuen Eiskanal. "Ja, der ist jetzt anders. Für mich ist er schwerer. Vor allem im unteren Teil", sagt Ana Sátila aus Brasilien, die Weltmeisterin des Jahres 2017 im Kanuslalom. Das betont auch der aktuelle EM-Bronze-Gewinner Giovanni De Gennaro aus Italien: "Die Schwierigkeiten sind ähnlich, aber sie sind jetzt noch anspruchsvoller. Du musst sie wieder neu lernen.“

Ähnlich sieht es der Zweitplatzierte der europäischen Titelkämpfe in diesem Jahr Felix Oschmautz aus Österreich: "Die typischen Eigenschaften sind erhalten geblieben, aber wenn man genauer hinschaut, merkt man schon, dass man sich ein bisserl umstellen muss".

Weltcup-Vorläufe zeigen den Heimvorteil

In den ersten Vorläufen beim Heimweltcup, der die Generalprobe für die Ende Juli stattfindende Weltmeisterschaft in der Fuggerstadt ist, haben die deutschen Slalom-Kanuten mit Topzeiten gezeigt, dass der Heimvorteil in Augsburg durchaus relevant ist. Man nehme dann "auch in Kauf, dass andere sich etwas abschauen können", erklärte Funk voller Selbstbewusstsein.

Kanuslalom-WM Ende Juli

Wie groß der Heimvorteil ist, können die Augsburger Kanuten bei der Weltmeisterschaft endgültig beweisen. Sie findet vom 26. bis zum 31. Juli statt (BR24 Sport ist am 30. und 31.7. per Livestream dabei).