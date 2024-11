Neuer Dreier-Rekord: Obst ballert FCB zum Sieg gegen Barcelona

Was für eine Galavorstellung von Andreas Obst. Beim spektakulären 100:78-Sieg des FC Bayern Basketball war der 28-jährige Nationalspieler der überragende Mann: Elf Dreier versenkte er gegen die Katalanen - so viele wie noch kein Spieler in der Euroleague vor ihm. Noch beeindruckender war dabei die Anzahl an Würfen, die er für diesen Rekord brauchte, denn Obst warf nur viermal daneben und kam am Ende auf 34 Zähler.

Obst bekam für diese Leistung den Spielball als Erinnerung, der wohl einen Ehrenplatz bekommen wird: "Da muss ich mit meiner Freundin noch reden, wo der hin darf. Aber wir finden da einen super Kompromiss", sagte Obst bei MagentaSport.

FC Bayern in der Euroleague auf Rang drei

Mit diesem Erfolg geht der beeindruckende Lauf ders Teams von Gordon Herbert weiter. Die Münchner überholen Barça in der Tabelle und liegen nun mit acht Siegen aus elf Partien auf Platz drei und somit eindeutig auf Playoff-Kurs. In der ersten Halbzeit überzeugten die Bayern und lagen ab Mitte des ersten Viertels durchgehend vorn. Besonders aus der Distanz waren die Münchner stark.

Die deutschen Nationalspieler Nick Weiler-Babb und Obst versenkten jeweils vier Dreier. Doch es war nur ein kleiner Vorgeschmack des 28 Jahre alten Guards. Im dritten Viertel verwandelte er weitere sechs Dreier und sorgte für den deutlichen Vorsprung der Bayern von 19 Punkten. 35 Sekunden vor dem Ende des Spiels gelang ihm dann unter großem Jubel der elfte Treffer.