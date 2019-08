Neuer DFB-Präsident: Was kann Fritz Keller bewirken?

Bringt Keller Reformen?

Der neue DFB-Präsident Keller - an seiner Wahl gibt es eigentlich keine Zweifel - wird also gleich mit Gegenwind in sein Amt gehen. Die Kritik der Amateure erinnert an den Zoff bei der Nominierung des zurückgetretenen Reinhard Grindel vor dreieinhalb Jahren. Damals hatte Keller als einer der wenigen gegen Grindel gestimmt. Deswegen erhoffen sich viele nun Reformen von ihm.

Einfluss des DFB-Präsidenten begrenzt

Dass er solche auf den Weg bringen kann, ist aber sehr fraglich. Denn der Einfluss des DFB-Präsidenten wird mit der geplanten Strukturreform des DFB eher beschnitten: Die Richtlinienkompetenz soll gestrichen werden, für wirtschaftliche Belange - der DFB macht rund 400 Millionen Euro Umsatz im Jahr - es soll eine GmbH gegründet werden, die in Zukunft die Fäden in der Hand hält. "Fußballpolitik liegt wohl nicht beim Präsidenten, er zeigt sich eher als Repräsentant", sagte Jurist Michael Lehner dem ZDF.

Der Präsident zeigt sich dann gerne bei Länderspielen zur Repräsentation, das Andere geschieht beim DFB hinter geschlossenen Türen." Jurist Michael Lehner

Starker Mann der neuen GmbH

Der eigentliche starke Mann beim DFB scheint in Zukunft ein Anderer zu sein: DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius ist wohl bald auch Geschäftsführer der GmbH. "Das ist ein Interessenkonflikt", sagt Experte Lehner: "Da entsteht ein Machtpotenzial, das leicht einen sehr starken Mann heranwachsen lassen kann."