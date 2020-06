Neuer Chefcoach: Handball-Bundesligist Coburg verpflichtet Mráz

Der HSC 2000 Coburg hat für die kommende Saison in der Handball-Bundesliga Alois Mráz als neuen Cheftrainer verpflichtet. Er wird Nachfolger von Jan Gorr, der nach sieben Jahren auf der Trainerbank ab Juli neuer Geschäftsführer des Handball-Aufsteigers wird.

Mráz unterschreibt Zweijahresvertrag

Wie der Verein mitteilt, hat der 41-jährige Tscheche einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Man habe sich nach intensiver Sichtung für Alois Mráz ausgesprochen, so HSC-Vorstandssprecher Stefan Apfel. Mit mehreren Kandidaten seien Gespräche geführt worden, letztlich habe sich der Klub aus vollem Herzen für Alois entschieden.

139 Einsätze für Tschechiens Handballnationalmannschaft

Mráz, der seit 2001 in Deutschland spielte, hatte während seiner aktiven Karriere unter anderem in Solingen, beim HSV Hamburg und in Wetzlar unter Vertrag gestanden. Als Co-Trainer war Mráz zudem in Hüttenberg tätig, das 2018 nach drei Jahren von der 3. in die 1. Liga aufgestiegen war. Seit 2018 fungierte der 139-fache tschechische Nationalspieler Mráz als Co-Trainer beim VfL Gummersbach.

Vorzeitiger Saisonabbruch: Coburg steigt auf

Die Handball Bundesliga (HBL) hatte ihre Saison aufgrund der Corona-Pandemie Mitte April diesen Jahres vorzeitig abgebrochen. Rund zwei Wochen später stand der HSC 2000 Coburg als Tabellenführer der Abschlusstabelle offiziell als Aufsteiger fest.