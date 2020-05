Neuer bleibt beim FC Bayern: Nur Gewinner?

Ist also am Ende Alexander Nübel der große Verlierer von Neuers Vertragsverlängerung?

"Was heißt Verlierer. Ihm wird klar gewesen sein, dass er sich hinten anstellen muss. Vielleicht hat er darauf gepokert, dass er eher zum Zug kommen wird, was aber ja mit Neuers Verlängerung auch per se überhaupt nicht ausgeschlossen ist. Stichwort: Neuer verletzt sich oder Nübel überzeugt im Training einfach so wahnsinnig, dass Flick oder welcher Trainer dann auch immer da ist, gar nicht anders kann.

Wenn überhaupt ist Sven Ullreich, die aktuelle Nummer zwei, der Verlierer bei den ganzen Torwartrochaden bei den Bayern. Wobei ich da wieder gehört habe, dass Ullreich mit dem FC Augsburg kräftig flirtet. Also vielleicht macht der einfach die Biege - ein Verlierer wäre er dann sicher auch nicht.

Fakt ist: Neuer verlängert um zwei Jahre, was ein klares Zeichen dafür ist, dass er sich beim FC Bayern wohl fühlt und keinen Konkurrenzkampf fürchtet. Die Bayern haben auf der Torwartposition auf Jahre erstmal Ruhe und Alexander Nübel hat nach wie vor Manuel Neuer vor sich. Ob die Entscheidung gut oder schlecht war, wird die Zeit zeigen, aber groß was verändert hat sich jetzt praktisch nicht."