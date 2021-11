Neuer BBL-Coach freut sich auf Debüt in Nürnberg

"Ich bin zum ersten Mal in Nürnberg und es gefällt mir sehr gut", sagte Gordon Herbert auf der Pressekonferenz in der Stadt, in der er bald sein Debüt als Basketball-Bundestrainer feiern wird. Große Experimente wird er in seinem ersten Spiel aber nicht wagen. Die Erklärung: "Die Zeit ist kurz. Wir haben zweieinhalb Tage. Das ist hart, mit einem neuen Trainer und einem neuen System".

Deshalb will der Coach "versuchen, die Inhalte so einfach wie möglich zu halten". Das Motto lautet: "Let the players play!". Das Ziel sei, "ein gutes 'Produkt' aufs Spielfeld zu bringen und eine eigene Identität zu entwickeln, die unsere Fans in den Bann zieht, unabhängig davon, welche Spieler auf dem Parkett sind".

Spieler aus der Region auf dem Feld

Die fränkischen Zuschauer dürfen sich auf Spieler aus der Region freuen. "Acht Spieler aus Bamberg, Bayreuth, Crailsheim und Würzburg stehen auf meiner vorläufigen Liste", versprach der Bundestrainer, ohne Namen zu nennen. Fünf davon erwartet er im endgültigen Kader. Gegen Estland (25.11.2021, 19.00 Uhr) gilt das deutsche Team als klarer Favorit.

Volle Halle derzeit möglich

"Wir wollen eine Atmosphäre kreieren, damit sich alle wohlfühlen", versprach der 62-Jährige. Dafür könnte auch eine volle Halle sorgen. Armin Andres, der DBB-Vizepräsident für Leistungssport, hofft, "dass zahlreiche Zuschauer dabei sein dürfen". Nach derzeitigem Stand dürfe man für das Spiel in Nürnberg 4.000 Zuschauer und damit die Maximalzahl an Fans zulassen, erklärte Michael Kaiser von der Stadt Nürnberg. Man müsse aber abwarten, wie sich die Infektionsschutzverordnung bis dahin entwickle, fügte Kaiser an. Zugangsbedingung wäre "3G+". Das heißt: Nur geimpfte, genesene und per PCR-Test negativ getestete Menschen dürften in die Halle.

Auftakt der WM-Qualifikation in Nürnberg

Die moderne Arena am Nürnberger Tillypark wurde in diesem Sommer eröffnet und wird nun zum Standort für den Auftakt der Qualifikation für die WM 2023. In acht Gruppen nehmen jeweils vier Teams an den "World Cup Qualifiers" teil. Die jeweils besten drei Teams spielen im nächsten Jahr in vier Sechsergruppen die zwölf europäischen World Cup-Teilnehmer aus. Am Ende der Qualifikation qualifizieren sich die jeweils besten drei Teams der vier Sechsergruppen für das Top-Event 2023 in Indonesien, Japan und den Philippinen.