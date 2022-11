Neuendorf: "Ich habe volles Vertrauen in Hansi Flick"

Am 20. November startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die deutsche Nationalmannschaft zählt dabei traditionell zum Favoritenkreis auf den Titel. Doch nach zwei zuletzt enttäuschenden Turnieren, zeitweise wenig ansehnlichem Fußball und einem Trainerwechsel nach 15 Jahren Joachim Löw ist die DFB-Elf schwer einzuschätzen.

Bernd Neuendorf, Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB), sieht die Männer Nationalmannschaft auf einem guten Weg - was nicht zuletzt am neuen Trainer liegt: "Ich habe volles Vertrauen in Hansi Flick", sagte Neuendorf im exklusiven Blickpunkt-Sport-Interview und erläutert: "Das Trainerteam insgesamt ist sehr kompetent, sehr qualifiziert. Und ich glaube - was noch wichtiger ist - dass die Kommunikation zwischen den Spielern und dem Trainerteam stimmt."

Neuendorf über WM: "Große Zuversicht, dass wir weit kommen"

Am vergangenen Donnerstag gab Flick den Kader für die WM in Katar bekannt. Der Bundestrainer setzte dabei, neben der eingespielten Stammformation, vor allen Dingen auf junge Spieler. Neuendorf habe zwar mit Flick kurz vor der Bekanntgabe noch einmal zu Abend gegessen und auch dort die Personalie Mats Hummels besprochen, der es nicht unter die 26 Normierten geschafft hat, doch keinen Einfluss genommen: "Jede Entscheidung, die sie getroffen haben, ist wohlüberlegt und abgewogen. Und ist begründbar aus ihrer Sicht. Deshalb mische ich mich in diese spielerischen Dinge nicht ein."

Denn diese abschließende Bewertung ist in den Augen des DFB-Präsidenten die Aufgabe des Trainerteams: "Ich bin nicht der Fußballfachmann und schon gar nicht derjenige, der jede Woche im Stadion sitzt, der die Spieler beobachtet, so wie unser Trainerteam und die Scouts das tun." Für ihn sei es wichtiger, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen. Besonderer Fokus liege dabei darauf, ob die Chemie zwischen Trainerteam und Mannschaft stimme. "Die Truppe ist intakt. Deswegen habe ich eine große Zuversicht, dass wir weit kommen", so Neuendorf.

Neuendorf über Katar: "Wir haben uns früh positioniert"

Angesprochen auf die lang anhaltenden Diskussionen um die Menschenrechtslage beim Gastgeberland Katar erklärte der DFB-Präsident, dass der DFB seiner Verantwortung gerecht geworden sei: "Ich glaube, das haben wir in den letzten Monaten sehr stark gemacht", sagte Neuendorf und verwies auf Diskussionsrunden mit den Nationalspielern und Amnesty International, Humans Rights Watch und Menschenrechtsgruppen, sowie die Einladung des DFB von LGBTIQ-Gruppen, von Fans und des Katarischen Botschafters.

"Wir haben uns sehr frühzeitig positioniert. Und ich glaube, da haben wir uns richtig aufgestellt. Wir müssen jetzt schauen, wie in Katar das Turnier anläuft und hoffen, dass wir dann auch weiter Gespräche führen. Es ist wichtig, dass wir den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen - mit der FIFA, mit den Kataris - auch wenn solche Äußerungen fallen", sagte Neuendorf auch im Hinblick auf die Aussage des Katarischen WM-Botschafters Khalid Salman, der Homosexualität in einer ZDF-Dokumentation als "geistigen Schaden" bezeichnet hatte.

Neuendorf hofft auf Verbesserungen durch WM-Vergabe an Katar

Auch die Nationalspieler werden in den Augen Neuendorfs ihrer Verantwortung gerecht. Diese seien "sehr viel politischer geworden. Sie mischen sich in gesellschaftliche Debatten ein, wenn sie der Meinung sind, sie müssen die Stimme erheben. Ich war die letzten Monate mit den Nationalspielern unterwegs und habe schon gemerkt, dass sie generell eine Verantwortung empfinden für das, was um sie herum passiert. Und nicht nur für das, was auf dem grünen Rasen geschieht."

Generell hoffe er, dass sich aus der WM-Vergabe an Katar für die Zukunft auch positive Effekte ergeben werden: "Die Debatten um solche sportlichen Großveranstaltungen, auch um Olympische Spiele, werden in Zukunft deutlich politischer. Wir werden hoffentlich erleben, dass solche Debatten, wie wir sie jetzt in Katar sehen, vor der Vergabe geführt werden und nicht im Nachgang. Das ist etwas, dass die Vergabe der WM an Katar bewirkt hat."