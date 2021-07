Neue Wege im Schwimmsport: Erlangen bekommt Elitezentrum

Auf den acht 50-Meter-Bahnen in der Erlanger Hannah-Stockbauer-Halle ist wieder mächtig was los. Immer wieder tauchen pinke, weiße, grüne und schwarze Badekappen aus dem Wasser auf, um dann – nur eine Hundertstelsekunde später – wieder im Wasser zu verschwinden. Es ist Trainingszeit für die Leistungsschwimmer des Turnerbund 1888 Erlangen. Neunmal in der Woche trainieren die jungen Leistungssportler aus dem Bundes- und Landeskader hier und das wird nun auch so bleiben. Der Schwimm-Standort Erlangen ist gerettet.

Roland Böller wird Leiter des "Elitezentrums Schwimmen"

Und er ist weiter für den sportlichen Erfolg verantwortlich: Cheftrainer und Leiter des "Elitezentrums Schwimmen" Roland Böller. "Es war viel Arbeit dahinter. Das muss man schon sagen", erzählt der Schwimmtrainer, der schon Hannah Stockbauer zum Weltmeistertitel führte. Aber es habe sich gelohnt, weil man diesen Standort sichern konnte. Das sei zunächst nicht klar gewesen. Außerdem habe man den Standort nun auch noch so viel besser machen können als früher.

Um Fortbestand zu sichern: Turnerbund geht auf Sponsorensuche

Ganz freiwillig ist diese Neuausrichtung nicht. Sie war nötig geworden, nachdem der Bayerische Schwimmverband (BSV) den Standort des Landesstützpunkts Anfang des Jahres offiziell von Erlangen nach Nürnberg verlegt hatte. Denn mit der Verlagerung fehlte auch plötzlich eine hohe fünfstellige Summe an Fördergeldern. Das hätte das Aus für den Schwimmsport in Erlangen bedeuten können, erklärt Turnerbund-Präsident Matthias Thurek: "Es ist so gewesen, dass der Verband die hälftigen Kosten des Trainers und der Schwimmbahnen übernommen hat. Das ist uns weggebrochen in der Tat." Die große Aufgabe bestand nun darin, Sponsoren aufzutun, die das Loch in der Kasse stopfen können: "Zum Glück sind wir da auf offene Ohren gestoßen und haben mit den Ideen, die wir gezeichnet haben, sehr viel Interesse geweckt. Deswegen konnten wir das kompensieren. Das heißt, dass wir jetzt auch unabhängig von irgendwelchen Verbandsgeldern sind", so Thurek. Ein weiterer Vorteil: Man könne nun ein Elitezentrum nach eigenen Vorstellungen implementieren.

Etliche Förderer sichern Schwimm-Standort Erlangen

Das bedeutet konkret, dass der Turnerbund mehrere Partner und Förderer ins Boot geholt hat – zum Beispiel das Ohm-Gymnasium. Das können die jungen Schwimm-Talente künftig besuchen. Medizinisch betreut werden sie von Sportwissenschaftlern der Friedrich-Alexander-Universität. Und die Gewobau unterstützt Schwimmer und ihre Familien, wenn sie nach Erlangen ziehen wollen, bei der Wohnungssuche.

Aber auch auf alte Partner kann sich der Turnerbund weiter verlassen. Die Wasserflächen in der Hannah-Stockbauer-Halle stellen nach wie vor die Stadtwerke Erlangen zur Verfügung. Für Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) ist das ein selbstverständlicher Akt der Stadtgesellschaft: "Schwimmen gehört zu Erlangen. Wir begeistern mit Schwimmen", sagt er bei einer Feierstunde am Donnerstagabend. Es wäre absurd, wenn die Streitigkeiten innerhalb eines Verbands auf dem Rücken von Nachwuchssportlern ausgetragen werden müssten.

Europameisterin Julia Barth trainiert in Erlangen

Denn die sind in Erlangen überaus erfolgreich. Neun Nationalschwimmer und 39 Landeskaderathleten trainieren aktuell unter Cheftrainer Roland Böller und seinem Co-Trainer Domenik Erlwein. Unter ihnen ist eine frischgebackene Europameisterin. Die 14-jährige Julia Barth holte vor einer Woche in Paris bei der Junioren-Europameisterschaft im Freischwimmen die Goldmedaille über 5.000 Meter Freistil. Mit einer Zeit von 1 Stunde und 45 Sek. "Es war mein Ziel eine Medaille zu bekommen. Als ich dann realisiert habe, dass ich Gold gewonnen habe, das war natürlich eine riesen Erfahrung für mich", erzählt die gebürtige Bambergerin. "Es war sehr außergewöhnlich. Ich habe mich sehr gefreut."