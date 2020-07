Neue Skate-Trainingsanlage für Freestyler und Snowboarder

Nächstes Ziel: ein eigenes Landing Bag

Vollends zufrieden ist May aber immer noch nicht: "Der letzte Step wäre ein eigenes Landing Bag. Das wäre das I-Tüpferl und meiner Meinung ein Muss, wenn man auf Dauer ganz vorne mitspielen will. Es gibt so viele Nationen, die das ganze Jahr auf einem Landing Bag trainieren, jeden Trick hunderte Male wiederholen. Da müssen wir auch hinkommen." Es gibt also weiterhin viel zu tun, wenn es um die Trainingsbedingungen der deutschen Freestyler geht.