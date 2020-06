Neue Saison der Handball-Bundesliga soll am 1. Oktober starten

Zuvor hatte das HBL-Präsidium den Starttermin beschlossen. "Wir werden weiterhin alles in unserer Macht stehende unternehmen, um passende Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Zuschauern zu ermöglichen", sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker.

Hygiene- und Betriebskonzept soll erarbeitet werden

Ein entsprechendes Hygiene- und Betriebskonzept soll in den kommenden Wochen fertiggestellt werden. Die nächste Spielzeit soll am 30. Juni 2021 beendet sein. "In jedem Fall erwartet uns eine sehr komplexe Saison, die uns aufgrund der hohen Termindichte viel Flexibilität und Solidarität abverlangen wird", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.

Zwei bayerische Vereine in der HBL

Die letzte Saison wurde wegen der Corona-Pandemie im April abgebrochen. Die HBL startet mit 20 Klubs in die neue Saison, in der vier Vereine absteigen müssen. Denn in 2019/20 gab es keinen Absteiger, aber zwei Aufsteiger. Neben TuSEM Essen spielt künftig auch der HSC 2000 Coburg in der Bundesliga. Als zweiter bayerischer Verein ist der HC Erlangen vertreten.