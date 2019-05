Neue Fußballregeln kommen, Handspiel-Diskussionen werden bleiben

"Die Handspielregel wurde im Sinne der Klarheit/Einheitlichkeit überarbeitet und enthält nun klare Richtlinien, wann ein unabsichtliches Handspiel zu ahnden ist und wann nicht." Mehr Klarheit sollen die Regelanpassungen also schaffen, die das IFAB auf seiner 133. Generalversammlung beschlossen hat. Ob das, was im 262-seitigen Fußball-Regelwerk unter dem Punkt "Handspiel" zusammengefasst ist, wirklich eine Verbesserung ist, kann erst die neue Saison zeigen. Denn gerade beim am häufigsten diskutierten Vergehen im Fußball bleibt weiterhin vieles im Ermessensspielraum des Schiedsrichters.

Handspiel, soweit so klar, bleibt die Berührung des Spielgeräts mit der Hand oder dem Arm - ganz egal, ob absichtlich oder ob der Ball an Hand oder Arm springt. Im letzteren Fall sollen die Schiedsrichter allerdings nur eingreifen, wenn sich danach ein Tor oder eine Torchance ergibt. Soweit, so einfach.

Spannend wird's aber, wenn Verfeinerungen mit Interpretationsspielraum dazukommen. Natürlich ist die "unnatürliche Vergrößerung" der Körperfläche beim Hand-/Armspiel weiter zu ahnden. Präziser - und gleichzeitig schwammiger - wird's aber bei Handspielen, bei denen sich Hand oder Arm "über Schulterhöhe" befindet.

"Ein Vergehen liegt in der Regel vor, wenn ein Spieler den Ball mit der Hand/dem Arm berührt und sich seine Hand/sein Arm über Schulterhöhe befindet (außer der Spieler spielt den Ball vorher absichtlich mit dem Kopf oder Körper (einschließlich des Fusses) und der Ball springt ihm dabei an die Hand/den Arm."

Wann ist ein Handspiel kein Handspiel?

Das gilt natürlich auch, wenn der Ball vom Kopf oder Körper eines Spielers an die Hand oder den Arm eines anderen Spielers springt. Soweit, so klar? Uns rauchte hier schon der Kopf - und den IFAB-Regelhütern vermutlich auch. Denn sicherheitshalber präzisieren sie im Regelwerk gleich noch explizit, wann kein Vergehen, also kein Handspiel vorliegt:

Der Ball springt direkt vom Kopf oder Körper (einschließlich des Fußes) des Spielers an dessen Hand/Arm.

Der Ball springt direkt vom Kopf oder Körper (einschließlich des Fußes) eines Spielers an die Hand/den Arm eines anderen, nahe stehenden Spielers.

Die Hand/der Arm ist nahe am Körper, und die Hand-/Armhaltung vergrößert den Körper nicht unnatürlich.

Ein Spieler berührt den Ball im Fallen mit der Hand/dem Arm, wobei sich seine Hand/sein Arm dabei zum Abfangen des Sturzes zwischen Körper und Boden befindet und nicht seitlich oder senkrecht vom Körper weggestreckt wird.

So sehr sich die IFAB-Regelhüter auch bemühen: Auch in Zukunft lässt die Handspiel-Regel viel Interpretationsraum zu. Man muss kein Orakel sein, um vorherzusehen, dass Schiedsrichter auf dem Feld und an den Videomonitoren auch in Zukunft gefordert sind - und trotz aller modernen Analysemöglichkeiten am Ende doch die eine oder andere diskutable Entscheidung treffen werden.

Die neuen Regeln treten zum 1. Juni in Kraft und kommen erstmals bei der Frauenfußball-WM in Frankreich zum Einsatz. Das bevorstehende Champions-League-Finale ist explizit noch von den Regelanpassungen ausgenommen.