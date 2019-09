Neue DEL-Saison: Nürnberg Ice Tigers empfangen Meister Mannheim

So lief die vergangene Saison

Am Ende der letzten Hauptrunde stand mit Hängen und Würgen Platz zehn – so schlecht schnitten die Nürnberger in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seit 2012 nicht mehr ab. Über die Pre-Play-offs ging es dann zwar noch ins Viertelfinale. Da war dann gegen den späteren Meister Adler Mannheim aber relativ schnell Schluss. Das 1:4 in der Serie war das Ende einer verkorksten Saison, die mit dem Rauswurf von Trainer Kevin Gaudet nach nur vier Spieltagen begann.

Ein weiteres Problem der Franken waren von Angang an die zum Teil monatelangen Verletzungen von Leistungsträgern. Die Folgen sind heute noch spürbar: Es gibt Einschnitte im Etat, etliche Topspieler der Franken haben den Verein verlassen und das I-Tüpfelchen: Hauptsponsor Thomas Sabo steigt zum Saisonende aus.

Wer kommt, wer geht

Die Ice Tigers haben ihr Gesicht im Sommer gewaltig verändert. Sportdirektor und Trainer Martin Jiranek, eine absolute Nürnberger Ikone. verdient sein Geld nun in Bremerhaven. Neuer Sportboss ist der bisherige Nachwuchschef des Stammvereins EHC 80, Andre Dietzsch.

Und auch von insgesamt 13 Spielern hieß es Abschied nehmen. Am schwersten zu verkraften ist wohl der Abgang von Olympiasilberheld Leo Pföderl. In den vergangenen Spielzeiten produzierte er bereits häufig Tore am Fließband , viele halten ihn auf Sicht für den stärksten deutschen Stürmer in der DEL. Pföderl spielt nun für Berlin. Den Kölner Haien hat sich Jason Bast angeschlossen, ein unermüdlicher Arbeiter mit Drang zum Tor. Und Shawn Lalonde, ein schussstarker Verteidiger irgendwo auf dem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn, ist in der russischen KHL gelandet.

Zwölf neue Spieler kamen im Sommer dazu. Junge Talente wie die Stürmer Joachim Ramoser oder Andreas Eder kennt man bereits aus der Liga, andere Spieler sind noch unbekannt. Jim O'Brien etwa, ein echter Allrounder oder Chris Summers: 70 Spiele in der NHL, weit über 500 in der AHL. Markenzeichen: Zweikampfstärke und Spielübersicht. Eher atypisch für einen Verteidiger ist Neuzugang Kevin Schultze. Nicht mal 70 Kilo schwer und nur 1,76 Meter groß, aber enorm bissig und wendig.