Neue Corona-Regeln: Das gilt jetzt für den Sport

Ab jetzt wird es im Sport einfacher für Geimpfte: Unter freiem Himmel gilt ab jetzt die 2G-Regelung anstatt der 2G-plus-Regelung. Eine doppelte Impfung oder ein Nachweis zur Genesung reicht also, um künftig in Bayern wieder zu golfen, Fußball oder Basketball zu spielen - so fern die Sportarten draußen stattfinden.

Sonderregelung für Jugendliche verlängert

Verlängert wurde die Sonderregelung für Jugendliche. Minderjährige ab zwölf Jahren werden beim Sport weiterhin von der 2G-Regel ausgenommen, wenn sie regelmäßig in der Schule getestet werden.

Erleichterungen auch beim Indoor-Sport

Drinnen bleibt die 2G-plus-Regelung erhalten. Allerdings gibt es auch hier eine Ausnahme: Wer "Geboostert" ist (Auffrischungsimpfung nach dreifachem Booster) darf auch im Innenbereich ohne einen zusätzlichen Test Sport treiben. Fitnessstudio, Hallenfußball oder Minigolf sind also auch hier ohne Test möglich.