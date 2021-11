Neue Corona-Regeln: Weniger Fans und 2G+ im Stadion

"Die Lage ist erdrückend und spitzt sich weiter zu", sagte ein besorgter Ministerpräsident Markus Söder am Freitag. Deshalb wurde für Bayern ein "de-facto-Lockdown für Ungeimpfte" beschlossen. Anfang nächster Woche sollen die neuen Corona-Regeln im Bayerischen Landtag diskutiert werden. Spätestens Mitte nächster Woche könnten sie dann in Kraft treten und sollen dann bis zum 15. Dezember gelten.

Weniger Zuschauer, weniger Freiheit für Ungeimpfte

Kultur- und Sportveranstaltungen in Bayern werden dann nur noch in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden. Auch die Spiele der bayerischen Fußball-Bundesligisten FC Bayern, FC Augsburg und Greuther Fürth werden dann mit "25 Prozent"-Auslastung über die Bühne gehen. Zudem gilt die 2G-plus-Regel - Zugang also auch für Geimpfte und Genesene nur noch mit einem aktuellen negativen Test. Bei roter Krankenhaus-Ampel wie sie derzeit in Bayern vorliegt, haben aktuell in den Stadien nur noch Fans Zutritt, die geimpft und genesen (2G) sind.

2G-Modell auch für Spieler und Trainer sinnvoll

Söder erneuerte zudem seinen Appell an die Fußballprofis sich impfen zu lassen. Denn "eine Impfpflicht für Profisportler sei rechtlich schwierig umzusetzen." Es wäre aber "ein Riesensignal, dass eine Identität zwischen Fans und Spielern herrscht." Auch ihm sei klar, "dass sich die Verantwortlichen der Liga und der Vereine sehr darum bemühen." Doch am Ende ist es so, "dass jeder, der sich nicht dazu bereit erklärt, diesen Weg zu gehen, seinem Verein keinen großen Gefallen tut." Zudem sprach sich Söder erneut für ein 2G-Modell auch für Profi-Fußballspieler aus. Dies wäre "sinnvoll."

Für Spieler und Trainer der Profivereine gilt an Spieltagen in den Stadien bislang die 3G-Regel - Einlass für Geimpfte, Genesene und Getestete.