Neubau vom Tisch? Kickers planen langfristig am Dallenberg

Damit scheint ein Neubau und Umzug an einen anderen Standort in und um Würzburg zunächst vom Tisch. Stattdessen soll das Stadion am Dallenberg so ertüchtigt werden, dass es "auch für den DFB als Austragungsstätte für Frauen- und Nachwuchsländerspiele interessant wird". Außerdem soll das Stadion "vor 2025" zweitligatauglich werden. Das würde auch bedeuten, dass die Zuschauerkapazität ausgebaut wird. Damit verknüpft ist offenbar das Ziel der Kickers in den nächsten sechs Jahren in die Zweite Liga zurückzukehren.

Ziel 2. Bundesliga

Diese "Ziele und Visionen" verbergen sich offenbar hinter dem neuen Projekt, das die Kickers "Z25" nennen. Das Projekt wurde am Abend erstmalig vorgestellt. Geladen waren rund 250 "Partner, Sponsoren und Unterstützer". Diese heutige Mitteilung kann durchaus als Überraschung gelten. Bis zuletzt war über einen Neubau eines Stadions für die Kickers an einem anderen Ort in oder um Würzburg diskutiert worden. Auch weil eine Ertüchtigung der Flyeralarm Arena aus dem Jahr 1967 als zu teurer galt, als ein Neubau an einer anderen Stelle. Aktuell hat das Stadion am Würzburger Dallenberg 13.000 Zuschauerplätze.

Auch Namensgeber für Frauen-Bundesliga

Am Samstag waren knapp 8.000 Fans zum Saisonauftakt der Kickers in der Dritten Liga gekommen. Der neue Vertrag des Namensgebers Flyeralarm läuft über zehn Jahre. Seit 2013 trägt das Stadion den Namen des Sponsors. Das Unternehmen gehört nach eigenen Angaben zu den größten Online-Druckereien in Europa und hat derzeit rund 2.300 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 350 Millionen Euro. Die Firma ist zur neuen Saison auch Namenssponsor der Flyeralarm Frauen-Bundesliga.