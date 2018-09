Neu-Trainer Nouri auf der FCI-Bank

Diese Einstellung soll die Schanzer nach dem missratenen Saisonstart entkrampfen, so Nouris Hoffnung. Dem steht lediglich der Anspruch von Bundesliga-Absteiger Köln entgegen, "Spiele zu gewinnen", wie Coach Markus Anfang erklärte. Der Trainerwechsel werde Ingolstadt zwar "einen neuen Impuls geben", doch die Spieler seien noch dieselben.

Nouri will Torhymne nicht hören

Statt der gehandelten Jens Keller, Uwe Neuhaus oder Markus Weinziert tauchte ein wenig überraschend das Nordlicht im Süden auf. Mit taktischen Konzepten oder gar profunde Mannschaftskenntnissen konnte der Ex-Werder-Trainer zwar noch nicht dienen, doch Nouri habe in Bremen "gezeigt, dass er ein Team aufrichten und mitreißen kann", sagte Sportdirektor Angelo Vier bei der offiziellen Vorstellung am Montag. Nouri hatte Werder Bremen in der Bundesliga zunächst defensiv stabilisiert und dann auf Platz acht geführt.

In Köln soll seine neue Mannschaft "mutig" auftreten und sich "alles abverlangen". Sein vordringliches Ziel: "Dass die Torhymne dort nicht gespielt wird." Angesichts der Blitz-Verpflichtung nur zwei Tage nach der Trennung von Stefan Leitl wäre das aber wohl auch zu viel verlangt.