07.02.2019, 19:43 Uhr

Neu-Fürther Leitl will die Wende gegen Duisburg

Trainer Stefan Leitl will bei seinem Debüt bei der SpVgg Greuther Fürth die Wende für den fränkischen Zweitligisten einleiten. Am Samstag steht der ehemalige Ingolstädter erstmals für die Kleeblätter an der Seitenlinie.