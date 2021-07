Neu bei BR24 Sport - die 2. Liga in der Radio-Vollreportage

Mit dem Start der neuen Saison in der 2. Bundesliga beginnt in der ARD und bei BR24 Sport eine neue Zeitrechnung. Zur Saison 2021/22 wird es Videozusammenfassungen der Spiele aller bayerischen Klubs der 1. und 2. Fußball-Bundesliga geben. Die Spiele selbst gibt es als Radio-Livereportagen in voller Länge.