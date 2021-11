Negativer Test: Nagelsmann gegen Benfica wieder auf der Bank

Julian Nagelsmann kehrt nach seiner überstandenen COVID-19-Erkrankung auf die Bank des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München zurück. Der 34-Jährige wird im Champions-League-Duell gegen Benfica Lissabon am Abend (Ab 21.00 Uhr in der Radio-Livereportage bei BR24 Sport) wieder an der Seitenlinie stehen. Das teilten die Bayern nach einem negativen PCR-Test mit. Der Trainer leitete am Mittag bereits das Anschwitzen an der Säbener Straße. Nagelsmann hatte sich trotz doppelter Impfung mit dem Coronavirus infiziert.

Er verpasste daher vier Bayern-Spiele im Stadion, darunter die 0:5-Schlappe im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach. "Richtig genervt" sei er in dieser Zeit zwar nicht gewesen. Es gebe "deutlich schlimmere Schicksale. Trotzdem war es komisch und ungewohnt. Du willst als Trainer einfach dabei sein." Nagelsmann wurde von Assistenztrainer Dino Toppmöller vertreten.