Neffe von Bundesliga-Legende verstärkt Augsburgs Offensive

Nein, bei der Schlagzeile "Yeboah verstärkt Augsburgs Offensive" ist nicht der ehemalige Frankfurter Bundesligaprofi Anthony Yeboah gemeint, der die Offensive der Schwaben beleben soll. Die Rede ist von Anthonys Neffen Kelvin. Der steht beim italienischen Zweitligisten CFC Genua unter Vertrag und wechselt nach Informationen von "Sky" und "Augsburger Allgemeine" auf Leihbasis zum FCA.

Der Ghanaer kommt auf 17 Spiele in der italienischen Serie A und elf Zweitligaspiele für Genua. In dieser Saison erzielte er ein Tor und eine Vorlage. Zuvor war er in der österreichischen Bundesliga für die WSG Tirol und Sturm Graz aktiv.